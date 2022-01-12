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HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN EVİNİN GARAJINDA 700 BİN LİRALIK ÇALINTI MALZEME ELE GEÇTİ - Son Dakika

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN EVİNİN GARAJINDA 700 BİN LİRALIK ÇALINTI MALZEME ELE GEÇTİ

12.01.2022 17:26

KAYSERİ'de otomobil bakım servisi ve lastik firmalarından hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

KAYSERİ'de otomobil bakım servisi ve lastik firmalarından hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinin garajından, yaklaşık 700 bin lira değerinde çalıntı eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil bakım servisi ve lastik satışı yapan firmalarından hırsızlık yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde operasyon düzenleyerek şüphelilerden A.M.S.?yi yakaladı. A.M.S.?nin evinin garajında yapılan aramada otomobil parçası, lastik ve bakır eşyaların bulunduğu yaklaşık 700 bin lira değerinde çalıntı eşya ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN EVİNİN GARAJINDA 700 BİN LİRALIK ÇALINTI MALZEME ELE GEÇTİ
HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN EVİNİN GARAJINDA 700 BİN LİRALIK ÇALINTI MALZEME ELE GEÇTİ
HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN EVİNİN GARAJINDA 700 BİN LİRALIK ÇALINTI MALZEME ELE GEÇTİ
HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN EVİNİN GARAJINDA 700 BİN LİRALIK ÇALINTI MALZEME ELE GEÇTİ

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Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN EVİNİN GARAJINDA 700 BİN LİRALIK ÇALINTI MALZEME ELE GEÇTİ - Son Dakika
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