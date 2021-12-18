Hırsızlık şüphelisinin evlerinde bisiklet ve motosikletler ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde motosiklet, elektrikli bisiklet ve bisiklet hırsızlığı ile diğer bazı suçların tespitine ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda bisiklet hırsızlığı şüphelisi Ö.K'nin kullandığı iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Bu evlerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 32 bisiklet, 8 elektrikli bisiklet, 4 motosiklet, farklı kişiler adına düzenlenmiş 6 kimlik belgesi ve 5 kredi kartı, 20 matkap, çok sayıda anahtar, tornavida, kesme makası, 3 tabanca, 3 av tüfeği, tabanca fişeği ile tüfek kartuşları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.