Hırsızlık şüphelisinin kaçarken düştüğü anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisinin kaçarken düştüğü anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisinin kaçarken düştüğü anlar kameraya yansıdı

6 saat önce

ANTALYA'da 3 ayrı iş yeri ile park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan Ü.Ş. (40), polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık şüphelisinin kaçarken düştüğü anlar kameraya yansıdı, System.String[]

ANTALYA'da 3 ayrı iş yeri ile park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan Ü.Ş. (40), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kaçarken düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki 3 iş yeri ile park halindeki kamyonette, 25 Şubat günü art arda hırsızlık olayı yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Güven' timleri, hırsızlık şüphelisini belirlemek için güvenlik kamerlarını mercek altına aldı. Görüntülerde, kaçarken düştüğü görülen şüphelinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı Ü.Ş. olduğu belirlendi. Ü.Ş., hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği mahallede gezerken yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ü.Ş., 4 ayrı hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.


Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:13 Kaynak: DHA
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