Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu
17.12.2020 09:11
Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu Esenyurt'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şahıs, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına ingiliz anahtarı ile vurularak yaralandı.
Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu
İSTANBUL - Esenyurt'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şahıs, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına ingiliz anahtarı ile vurularak yaralandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık yapan bir şahıs mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Şahsı darp etmek isteyen öfkeli bir adam elindeki ingiliz anahtarını kafasına vurdu. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Ajax, Utrecht'i 5-4 yenerek Hollanda Kupası'nda tur atladı Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Korona erkekleri daha çok öldürüyor! Sebebi hem biyolojik hem çevresel Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi