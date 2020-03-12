Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi adliyede - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi adliyede

TOKAT - Tokat'ta evinde karşılaştığı hırsızlık şüphelisiyle aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün Bedestenlioğlu mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ev sahibinin eşi S.G. arka kapının camının kırık olduğunu fark ederek, oğlu O.G'den yardım istedi. Eve yanındaki arkadaşı S.K. ile birlikte dönen O.G. ikinci katta bulunan yatak odasına girdiğinde hırsızlık şüphelisi M.G. isimli şahıs ile karşılaştı. Çıkan arbede de yüzünden ve başından yaralanan ev sahibinin oğlu, hırsız olduğu ileri sürülen şahsı baldırından bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanarak kan kaybeden şahıs ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan O.G ise bugün emniyetteki ifade işlemlerinin ardından olay esnasında yanında bulunan arkadaşı S.K.ile birlikte Tokat Adliyesine getirildi. Asayiş ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen gencin yüzünden ve kafasından yaralandığı görüldü. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan O.G. adli makamlara sevk edildi. O.G'nin polise verdiği ifadesinde evde karşılaştığı şahsın bıçakla saldırması üzerine kendisini korumak amacıyla karşılık verdiği, yaralanan şahıs için sağlık ekiplerini arayarak haber verdiği bilgisine ulaşıldı.