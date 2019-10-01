Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 6 sahte kimlik çıktı
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Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 6 sahte kimlik çıktı

52 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 6 sahte kimlik çıktı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.


Teknik takibin ardından hırsızlık şüphelisi olarak belirlenen ve çeşitli suçlardan aranan G.K, C.Y, S.G. ve H.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.


Zanlılardan "Kraliçe" lakaplı G.K'nin üzerinden 6 sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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