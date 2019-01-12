Hırsızlık Şüphelisinin Yakalanma Anı Kamerada
2 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kuyumcudan bilezik çalan zanlının kaçarken esnaf tarafından yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde, kuyumcudan bilezik çalan zanlının kaçarken esnaf tarafından yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.
Dere Mahallesi Coşkunlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuya dün giren şüpheli, 3 bilezik çalarak kaçmaya başladı.
Durumu fark eden çevredeki esnafın kovaladığı zanlı, yakalanarak darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheli T.K. gözaltına alındı.
Zanlının kaçması ve esnaf tarafından yakalanarak darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:04 Kaynak: AA
Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada
Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu
Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı
HÜDA PAR, Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı