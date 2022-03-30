Hırsızlık şüphesiyle kanalizasyondan çıkartılan yaşlı adamın savunması şaşkına çevirdi: Yüzmek için girmiştim - Son Dakika

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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÇAMURLU KIYAFETLERİYLE ÇIKARILDI

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kanalizasyonun içerisinde bulunan Dursun Akis (60) dışarı çıkardı. Üzeri çamurlu yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü.

"YÜZMEYE GİRMİŞTİM"

Şahsın, "Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer" sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.