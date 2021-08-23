Hırsızlık şüphesiyle takip ediliyordu, uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Düzce'de hırsızlık şüphelisi olarak aranan şahsı takip eden jandarma ekipleri, şahsın şehir dışından getirdiği uyuşturucuyu Düzce'de satacağını da belirledi. Şüpheli, jandarmanın operasyonu neticesinde yakalandı.

Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir tesiste 21 Ağustos Cumartesi günü hırsızlık olayı meydana geldi. Olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen S.A. isimli şahsı takibe alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın Sakarya'ya gittiğini belirledi. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin Sakarya'dan aldığı uyuşturucuyu Düzce'de satacağı bilgisine de ulaştı. Bu bilgi üzerine S.A., merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahsın otomobilinde yapılan aramada 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürülen S.A., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE