Hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika

Şişli'de evlerden hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde 3 kadının bir evden hırsızlık teşebbüsünde bulundukları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis yaptığı çalışmanın ardından adreste bulunan apartmanda 3 kişiyi ellerinde kapı kilitlerini açmak için kullanılan materyaller ile yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.U'nin 12 suçtan, Z.O'nun 36, E.D'nin ise 3 suçtan faili firar olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:01 - Kaynak: AA
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