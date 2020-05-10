Hırsızlık uğruna canlarını böyle hiçe saydılar - Son Dakika

Hırsızlık uğruna canlarını böyle hiçe saydılar

Hırsızlık uğruna canlarını böyle hiçe saydılar Gaziantep'te 3 kişi elektrik direğindeki kabloyu çalma anları kameralara yansıdı Gaziantep'te 3 kişi bir şantiyeden gündüz vakti elektrik direğindeki kabloyu çaldı.

Hırsızlık uğruna canlarını böyle hiçe saydılar Gaziantep'te 3 kişi elektrik direğindeki kabloyu çalma anları kameralara yansıdı GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kişi bir şantiyeden gündüz vakti elektrik direğindeki kabloyu çaldı. Elektrik çarpması ve yakalanmaktan korkmadan yapılan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesinde meydana geldi. Gündüz vakti bir elektrik direğini gözüne kestiren 3 hırsız direkteki kabloyu çalarak kayıplara karıştı. Canlarını hiçe sayarak kabloyu çalan 3 hırsızın kabloyu çalma anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından inceleme başlatan polis yaptığı çalışma sonucu hırsızlardan B.K'yı yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis hırsızlığa karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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