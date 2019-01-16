Hırsızlık ve Darp Suçlarından Aranan Çift Tutuklandı
39 dakika önce
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hırsızlık, darp gibi birçok suçtan arama kaydı bulunan çift, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
ÇORUM'un Osmancık
ilçesinde hırsızlık, darp gibi birçok suçtan arama kaydı bulunan çift, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok suça karışıp İstanbul
'a kaçtıklarını tespit ettiği S.Ç. ve eşi S.Ç.'nin Osmancık ilçesinde geldikleri bilgisine harekete geçti. Takibe geçerek operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında hırsızlık, darp gibi suçlardan aranan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:14 Kaynak: DHA
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