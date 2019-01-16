Son Dakika Haberleri: Hırsızlık ve Darp Suçlarından Aranan Çift Tutuklandı

Hırsızlık ve Darp Suçlarından Aranan Çift Tutuklandı

39 dakika önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hırsızlık, darp gibi birçok suçtan arama kaydı bulunan çift, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Hırsızlık ve Darp Suçlarından Aranan Çift Tutuklandı, System.String[]
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hırsızlık, darp gibi birçok suçtan arama kaydı bulunan çift, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok suça karışıp  İstanbul'a kaçtıklarını tespit ettiği S.Ç. ve eşi S.Ç.'nin Osmancık ilçesinde geldikleri bilgisine harekete geçti. Takibe geçerek operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında hırsızlık, darp gibi suçlardan aranan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:14 Kaynak: DHA

Polis, Osmancık, Çorum, Güncel
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