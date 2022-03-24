Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 şahıs tutuklandı

24.03.2022 13:17
Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Antalya'da 18 ve 13 yıl hapis cezaları ile aranan 2 şahıs yakalandı.

Antalya'da 18 ve 13 yıl hapis cezaları ile aranan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.K. ve Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca Dolandırıcılık suçundan 13 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası ile aranan F.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklandı. - ANTALYA

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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