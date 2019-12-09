Son Dakika Haberleri: Hırsızlık ve kapkaç şüphelileri suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık ve kapkaç şüphelileri suçüstü yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık ve kapkaç şüphelileri suçüstü yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te araç aküsü çalan bir şahıs ile kapkaç şüphelisi iki şahıs yapılan çalışmalar ile suçüstü yakalandı.

Hırsızlık ve kapkaç şüphelileri suçüstü yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te araç aküsü çalan bir şahıs ile kapkaç şüphelisi iki şahıs yapılan çalışmalar ile suçüstü yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri hırsızlık ve kapkaç şüphelilerini yapılan çalışmalarla suçüstü yakaladı. Ekipler, Kepenek Mahallesi'nde bir aracın aküsü çalmaya çalışan şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıs, yasal işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi.


Tekstilkent Mahallesinde ise meydana gelen cep telefonu kapkaç olayının 2 şüphelisi çaldıkları cep telefonu ile birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar, yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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