Üye Girişi
Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı

29.01.2022 17:59
Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde işyerinden hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde işyerinden hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 18 Ocak günü Kemer ilçesi Yeni Mahalle'de bir işyerinde iki ayrı zaman dilimi içerisinde hırsızlık meydana geldi. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada hırsızlık olayını K.D. isimli şahsın gerçekleştirdiği, şahsın bir pansiyonda yabancı uyruklu E.S. ile birlikte konakladığı tespit edildi.

Şahıslar birlikte yakalanarak üstlerinde ve odalarında yapılan aramada her iki şüpheliden; toplam 66,68 gram kubar esrar maddesi, 3 adet hırsızlık malı alkollü içecek, uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong tabir edilen şişe, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 300 lira ele geçirildi.

Şüpheli K.D. ifadesinde 1 ay önce yaklaşık 100 gram uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan aldığını ve Kemer'de satmak için getirdiğini beyan ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden şüpheli K.D. hakkında "İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapılarak, şüpheli E.S. hakkında ise "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince E.S. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, K.D. ise tutuklandı. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Madde Ticareti, Hırsızlık, Hisarcık, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nın oturma düzeni tartışmalarına eleştiri: Daha oturma düzenine karar veremediler, ülkeyi nasıl yönetecekler? Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nın oturma düzeni tartışmalarına eleştiri: Daha oturma düzenine karar veremediler, ülkeyi nasıl yönetecekler?         
18:00
Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir         
17:56
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Haberler.com Özel! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" iddiasına cevap Haberler.com Özel! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" iddiasına cevap         
15:54
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32

Son Dakika Haberleri
17:57 Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu
17:55 Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir
17:30 Sevgilisine ilgi gösterdiği için arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden kan donduran sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı
17:13 Malatya'da kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasını gözünden vurarak öldürdü
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
17:00 Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
16:57 Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah
16:47 Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir
16:29 Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı
16:20 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 18:05:27. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement