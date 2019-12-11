Hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Son Dakika

Hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapmaya çalışan kişiler ile uyuşturucu madde ticareti yapan toplamda 5 kişi tutuklandı.

Hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapmaya çalışan kişiler ile uyuşturucu madde ticareti yapan toplamda 5 kişi tutuklandı.


İlk olarak Fatsa ilçesindeki alışveriş merkezinde hırsızlık yaparken kıskıvrak yakalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diğer olayda ise Fatsa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonrası uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına 10 kişiden 1'i bayan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığının takip ettiği olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Üniversite mezunu genç kız, kaz yetiştirmeye başladı
Tanrı Dağları'nda uluyan MHP'li vekilden çakar savunması: Mafya babalarında da var Zonguldak'ta büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı

Son Dakika Haberleri
20:17 Kesik başlı ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
20:16 İlik nakli olan kişinin sadece kanındaki değil spermindeki DNA da değişti - Son Dakika
20:16 ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını onayladı - Son Dakika
20:12 Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi - Son Dakika
20:12 Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
19:48 İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı - Son Dakika
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Son Dakika
18:39 Zonguldak'ta büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi - Son Dakika
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 20:28:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık ve uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]