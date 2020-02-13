Hırsızlık ve yağma şüphelisi 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık ve yağma şüphelisi 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık ve yağma şüphelisi 21 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda kentte meydana gelen çeşitli hırsızlık ve yağma olaylarının şüphelisi 21 şahıs yakalandı.

Hırsızlık ve yağma şüphelisi 21 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda kentte meydana gelen çeşitli hırsızlık ve yağma olaylarının şüphelisi 21 şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli yağma ve hırsızlık suçlarının şüphelisi olan toplam 21 şahıs yakalandı.


Yakalanan 21 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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