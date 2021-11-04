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Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

04.11.2021 21:16
Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hırsızlıktan gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hırsızlıktan gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çaycuma ilçesi Kerimler köyünde evi bulunan ve Almanya'da yaşayan B.D. isimli şahsın köydeki ikametine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce girilmek suretiyle 2 adet televizyon, 1 adet jeneratör çalındı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ile Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma, soruşturma ve çalışmalar sonucunda; söz konusu köyde ayrıca 3 ayrı kişiye ait olan evlerden de 3 adet televizyon, 1 adet çelik para kasası ve 3 bin Türk lirası hırsızlık olayının da olduğu belirlendi. Yapılan araştırmanın devamında hırsızlık olaylarının M.D., B.D. ve E.D. isimli şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği, şüpheli şahısların toplamda 4 ayrı evden çalmış oldukları eşyaları Perşembe beldesinde ikinci el eşya alım satım işi ile uğraşan E.Ç. isimli şahsa sattıkları tespit edilerek, hırsızlık olayına konu malzemeler E.Ç. isimli ikinci el eşya satıcısından alınarak mağdur şahıslara teslim edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden B.D. ile E.D. mahkemece tutukladı. M.D. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak, Hisarcık, Almanya, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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