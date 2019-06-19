Hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
1 saat önce
Niğde'de bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
'de bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sirali Mahallesi Paşakapı caddesinde bulunan bir işyerine giren hırsızlar 2 laptop bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayını şüphelileri C.K ve H.K gözaltına alındı. Bilgisayarlar ise sahibine teslim edildi. - NİĞDE
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