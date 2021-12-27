Hırsızlık yapan 3 zanlı jandarma kontrolüne takıldı - Son Dakika

Çorum'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta çok sayıda çalıntı eşya ele geçirince 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yaydiğin köyü mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekibi, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 2 adet mutfak tüpü, 7 adet traktör ön ağırlık demiri, 20 litre dizel yakıt, 9 adet banyo bataryası, 1 adet bakır tencere, 5 adet traktöre ait kalın demir parçası, 1 adet ekran teyp, 27 adet hayvan zinciri ile 3 adet çeki zinciri ele geçirdi. Yapılan incelemede araçtaki malzemelerin köylerdeki ev ve eklentilerinden çalındığı tespit edildi. Araçta bulunan hırsızlık şüphelisi 3 şahıs Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınarak, haklarında adli soruşturma başlatıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara devam edildiği belirtilerek, vatandaşların özellikle hırsızlığa konu bakır kazan ve küçük ev eşyalarını açıkta bırakmaması, hobi bahçelerinde bulunan evlerin kapı ve pencerelerini kilitli bir şekilde bulundurması, karşılaşılan şüpheli durumların da 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden jandarmaya bildirmeleri istendi. - ÇORUM