Hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bingöl'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kaleönü ve Bahçelievler mahallelerindeki iş yeri ve evlerden sigara, bilgisayar, kasa, araba lastiği ve para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, söz konusu yerlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen N.B, M.A.B, FK, D.D, S.B ve A.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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