Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAFatih'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA



Fatih'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.



Fatih'te şüphe üzerine durdurulan bir kişi kendisini R.A. olarak tanıttıktan sonra çelişkili ifadeler verdi. Polis ekipleri şüphelinin yalan beyanda bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelinin E.K. olduğunu tespit edildi. E.K.'nın Fatih'te bir işyerinden hırsızlık suçundan arandığını ve yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. tutuklandı. E.K.'nın işyerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü



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(Güvenlik Kamerası)



-Şüpheli E.K.'nın iş yerindeki görüntüsü



-Genel ve detaylar

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