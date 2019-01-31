Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı
1 saat önce
FATİH'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.
FATİH'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı. Fatih
'te şüphe üzerine durdurulan bir kişi kendisini R.A. olarak tanıttıktan sonra çelişkili ifadeler verdi. Polis
ekipleri şüphelinin yalan beyanda bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelinin E.K. olduğunu tespit edildi. E.K.'nın Fatih'te bir işyerinden hırsızlık suçundan arandığını ve yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. tutuklandı. E.K.'nın işyerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:42 Kaynak: DHA
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