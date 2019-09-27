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Hırsızlık yapan çocuk öldüresiye dövüldü

20 dakika önce

Hırsızlık yapan çocuk öldüresiye dövüldü Çocuğun kolunu ve ayağını kırdılarŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çocuk, hırsızlık için girdiği bir dükkanda iş yeri sahibi tarafından yakalanınca öldüresiye dövüldü.

Hırsızlık yapan çocuk öldüresiye dövüldü

Çocuğun kolunu ve ayağını kırdılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çocuk, hırsızlık için girdiği bir dükkanda iş yeri sahibi tarafından yakalanınca öldüresiye dövüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki S.A. hırsızlık için gece saat 01.30 sıralarında M.A.'ya ait gıda satışı yapılan iş yerine girdi. İş yerine girdiği sırada iş yeri sahibi tarafından fark edilen S.A. burada kıstırıldı. Çocuk hırsız iş yerinde dakikalarca dövüldükten sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Çocuğu gözaltına alan polis, hastaneye götürerek sağlık kontrolünden geçirtti. Kolu ve ayağında kırıklar olduğu tespit edilen şüpheli, polis otosuyla emniyete götürüldü. Şüpheli çocuğun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

S.A.'nın önceki yıllarda da iş yerlerinden, araçlardan ve meskenlerden hırsızlık ile motosiklet hırsızlığı gibi birçok olaya karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hırsızlık yapan çocuk öldüresiye dövüldü

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:18 Kaynak: İHA
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