Son Dakika Haberleri: Hırsızlık yapan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu
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Hırsızlık yapan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu

1 saat önce

Fransız Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Nice, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in kol saatini soyunma odasında çaldığını itiraf etmesinden sonra, 18 yaşındaki Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesini feshetmiştir.

Hırsızlık yapan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu, System.String[]

Fransız Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Nice, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in kol saatini soyunma odasında çaldığını itiraf etmesinden sonra, 18 yaşındaki Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesini feshetmiştir." ifadesi kullanıldı.


Nice'nin Ajax'tan sezon başında transfer ettiği 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Kasper Dolberg, 16 Eylül'de kol saatinin çalınmasıyla polise başvuruda bulunmuştu.


Fransız medyasında yer alan haberlerde, çalınan kol saatinin değerinin 70 bin avro olduğu iddia edildi.


Nice altyapısında yetişen 18 yaşındaki Diaby-Fadiga, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 19 kez forma giyip 13 gol atarken, kulubünde 7 resmi maça çıkmıştı.

Tottenham'a 4 gol atan Bayern Münih'li Serge Gnabry'nin Alman kulübündeki en güzel gollerini izliyoruz...

Tottenham, Fransa, Eylül, Ajax, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:01 
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