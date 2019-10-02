Son Dakika Haberleri: Hırsızlık yapan futbolcu takımdan kovuldu
Son Dakika Spor Haber

Hırsızlık yapan futbolcu takımdan kovuldu

1 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'de forma giyen forvet oyuncusu Lamine Diaby-Fadiga, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in lüks kol saatini çaldığını itiraf etmesinin ardından takımından kovulduğu bildirildi.

Hırsızlık yapan futbolcu takımdan kovuldu, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'de forma giyen forvet oyuncusu Lamine Diaby-Fadiga, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in lüks kol saatini çaldığını itiraf etmesinin ardından takımından kovulduğu bildirildi.

Fransız Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Nice, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in kol saatini soyunma odasında çaldığını itiraf etmesinden sonra, 18 yaşındaki Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesini feshetmiştir." ifadesi kullanıldı.

Nice'nin Ajax'tan sezon başında transfer ettiği 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Kasper Dolberg, 16 Eylül'de kol saatinin çalınmasıyla polise başvuruda bulunmuştu.

Fransız medyasında yer alan haberlerde, çalınan kol saatinin değerinin 70 bin avro olduğu iddia edildi.

Nice altyapısında yetişen 18 yaşındaki Diaby-Fadiga, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 19 kez forma giyip 13 gol atarken, kulubünde 7 resmi maça çıkmıştı.

Futbol, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuzla City'de Elvir Balic dönemi
Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum Fenerbahçe, Melih Bostan ile sözleşme imzaladı Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri tükendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 12:20:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık yapan futbolcu takımdan kovuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]