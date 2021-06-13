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Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı - Son Dakika

Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı

13.06.2021 11:31

İstanbul Ortaköy'de iki kadın bir mağazadan 800 lira değerinde eşya çalıp kaçtı. Bekçiler tarafından yakalanan kadınlar gözaltına alınmak istenince ortalığı birbirine kattı. Zanlılardan biri önce jiletle kendini doğradı, ardından cam şişeyi parçalayarak görevli bekçiyi kolundan yaraladı.

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 20.20 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki kadın sokak üzerindeki bir mağazaya giderek eşya bakıyormuş gibi yapmaya başladı. Kadın hırsızlar bir süre sonra yanlarında getirdikleri poşete 800 lira değerindeki 3 adet eşofman takımı ve bel cüzdanını koyarak çaldı.

POLİSE HABER VERDİLER

Kadın hırsızlar ardından dışarıya çıkarak uzaklaşmak istedi ancak durumu fark eden mağaza yetkilisi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. İhbardan çok kısa bir süre sonra olay yerine gelen bekçiler, durumundan şüphelendikleri iki kadını durdurdu.

BAĞIRMAYA BAŞLADILAR

Yakalanacaklarını anlayan hırsızlar, "Ürünleri al bizi bıraksınlar" diyerek yüksek sesle bağırmaya başladı. Bunun üzerine Beşiktaş bekçisi, zanlıları temas etmeden muhafaza altına aldıktan sonra mağaza yetkilisini beklemeye başladı.

Ortalığını birbirine katıp jiletle kendini doğradı

HIRSIZI KELEPÇELEMEK İSTEDİ

Bir süre sonra gelen mağaza yetkilisine aynı şekilde bağıran hırsızlardan biri çantasından çıkarttığı jiletle kolunu kesmeye başladı. İş yeri yetkilisinin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine bekçiler, kendisine zarar veren hırsızı kelepçelemek istedi.

ELİNDEKİ KIRIK ŞİŞEYLE BEKÇİYİ YARALADI

O esnada kadın hırsız yerden eline geçirdiği cam şişeyi kırarak bekçi S.D.'nin sol el bileğini keserek yaraladı. Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kelepçelenerek gözaltına alınan Ç.D. ve S.B., sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede zanlıların "hırsızlık" suçundan arandıkları ve yine Beşiktaş'ta bir AVM'de mağaza içerisinde kıyafet deneyen M.A.'nın cep telefonunu çarparak çaldıkları ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.D. ve S.B.. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan eşyalar ise mağaza yetkilisine teslim edildi.

Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı

Hırsızlık, Beşiktaş, Ortaköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı - Son Dakika


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