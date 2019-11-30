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Hırsızlık yapan kuzenler yakalandı

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kuzen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık yapan kuzenler yakalandı, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kuzen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barsama ve Sarımsaklı mahallelerinde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yaşanan hırsızlık olaylarını Baran E. ile amcasının kızı Nazan E.'nin yaptığını tespit eden ekipler, operasyonla şahısları yakaladı. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen hırsızlık malzemelerine de el konuldu.


İşlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Baran E. ve Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:34 Kaynak: İHA
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