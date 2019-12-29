Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika

Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iş yerlerinde hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi.

Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iş yerlerinde hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi.


Güroymak Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen 4 ayrı iş yerinden ve bir kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak tespit edilen 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin iş yerlerinden çalmış olduğu 350 TL ile 7 bin TL değerindeki bin metre kablo ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "9 adet hırsızlıktan kaydı bulunan E.S. adlı şahıs yakalanmış ve yapılan sorgulamada hırsızlık olaylarını kendisinin yaptığını itiraf etmiş. Konuyla alakalı günün nöbetçi amirliğine bilgi verilmiştir" denildi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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