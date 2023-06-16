Hırsızlık Yapan Şüpheli Kanını Sildi - Son Dakika
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Hırsızlık Yapan Şüpheli Kanını Sildi

16.06.2023 16:55

Ağrı'da yaşanan hırsızlık olaylarını çözmek için inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında ilginç görüntülere rastladı. İş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen M.C.İ, camı kırıp iş yerine girdiği sırada yaralanınca, delil bırakmamak için kan damlalarını paspasla sildi. Camide hırsızlık yapan T.A. ise ayakkabılarını çıkarıp eline aldıktan sonra ses kayıt cihazını çaldı. Girdikleri bir evden televizyon çalan R.A., A.T. ve R.Y.'nin kaçtıkları sırada bir şüphelinin bahçe duvarından yere düştüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hırsızlık yaparken yere damlayan kanını delil kalmasın diye böyle sildi

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte yaşanan hırsızlık olaylarını çözmek için incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya değişik görüntüler çıktı. İş yeri, ev ve camiden hırsızlık yapan şüphelilerden iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen M.C.İ, camı kırıp iş yerine girdiği sırada cam parçaların nedeniyle yaralanınca, delil bırakmamak için kan damlalarını paspasla sildi.

Camide hırsızlık yapan T.A. ise pencereden girdiği camide ayakkabılarını çıkarıp eline aldıktan sonra ses kayıt cihazını çaldı.

Girdikleri bir evden televizyon çalan R.A., A.T. ve R.Y.'nin kaçtıkları sırada bir şüphelinin bahçe duvarından yere düştüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık Yapan Şüpheli Kanını Sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık Yapan Şüpheli Kanını Sildi - Son Dakika
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