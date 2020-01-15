Hırsızlık yapan şüpheli mahalle bekçileri tarafından yakalandı - Son Dakika

Fatih'te, mahalle bekçilerinin durdurmak isteği kişi, hırsız çıktı. Sabaha karşı bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı. Bekçi ile zanlı arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı.



Alınan bilgiye göre, olay 8 Aralık sabah saat 06.00 sıralarında İskender Paşa Mahallesinde meydana geldi. İlçede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Bu sırada bekçileri fark eden şüpheli Hamdullah S.(28) kaçmaya başladı. Kaçan S.'nin peşinden giden bekçiler, zanlıyı Aksaray Metro İstasyonu çevresinde yakaladı. S.'nin, kaçarken üzerindeki 3 cep telefonunu yere attığı belirlendi. Yere atılan 3 telefon mahalle bekçileri tarafından bulunurken, Hamdullah S. adlı zanlının üzerinde yapılan aramada bin 140 dolar, 800 lira ve 820 Ürdün Dinarı ile 1 cep telefonu ele geçirildi. S.'nin yapılan sorgulamasında, paraları ve cep telefonlarını İskender Paşa Mahallesinde bulunan bir evden çaldığı ileri sürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bekçi ile zanlı arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı. - İSTANBUL