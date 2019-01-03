Hırsızlık Yapan Yaşlı Adam 2 Yıl Sonra Yakalandı
1 saat önce
Samsun'da bir iş yerinden cüzdan ve 1 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen yaşlı adam, 2 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun
'da bir iş yerinden cüzdan ve 1 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen yaşlı adam, 2 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, İlkadım
ilçesinin Hançerli Mahallesi'nde bir cep telefonu tamir ve satış yapan iş yerinde 2016 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu iş yerine gelen H.U. (78), burada klima takan G.A.'nın (27) içinde ehliyet ve 360 lira para bulunan cüzdanıyla 1 adet cep telefonunu çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen H.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:06 Kaynak: İHA
İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım
Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi
Silahlı Kavganın Ortasında Kalan Özlem Yıldız, Yaşadığı Korku Dolu Anları Anlattı
MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti