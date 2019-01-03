Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Yapan Yaşlı Adam 2 Yıl Sonra Yakalandı

Hırsızlık Yapan Yaşlı Adam 2 Yıl Sonra Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da bir iş yerinden cüzdan ve 1 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen yaşlı adam, 2 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık Yapan Yaşlı Adam 2 Yıl Sonra Yakalandı, System.String[]
Samsun'da bir iş yerinden cüzdan ve 1 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen yaşlı adam, 2 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesinin Hançerli Mahallesi'nde bir cep telefonu tamir ve satış yapan iş yerinde 2016 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu iş yerine gelen H.U. (78), burada klima takan G.A.'nın (27) içinde ehliyet ve 360 lira para bulunan cüzdanıyla 1 adet cep telefonunu çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen H.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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