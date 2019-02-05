Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Yaparken Canlarını Tehlikeye Atıyorlar

Hırsızlık Yaparken Canlarını Tehlikeye Atıyorlar

42 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi'nin 71 Evler-Şehir Hastanesi-75.Yıl Mahallesi arasında hızla devam eden tramvay hattı çalışmalarında kimliği belirsiz kişilerce enerji nakil kablolarına zarar verilerek, bir kısım kablo çalındı.

Hırsızlık Yaparken Canlarını Tehlikeye Atıyorlar, System.String[]

Hatlara enerji verilmeye başlandığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan hırsızlıkların can kaybına yol açabileceğini belirterek bu kişileri uyardı.

Şehrin 2 ayrı noktasında tramvay hattı çalışmalarına hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar sırasında canını tehlikeye atarak malzeme hırsızlığı yapanları uyardı. Emniyet birimlerinin de konuyla yakından ilgilendiğini belirten yetkililer, 3 kilometrelik Şehir Hastanesi hattında enerji nakil kablolarının bir kısmının çalındığını, bir kısmına da zarar verildiğini belirttiler. Yetkililer çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğinden hatta enerji verildiğini ve bu tür girişimlerin can kaybına yol açabileceğini belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:48 Kaynak: Bültenler

Şehir Hastanesi, Güncel
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