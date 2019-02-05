Hırsızlık Yaparken Canlarını Tehlikeye Atıyorlar
42 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi'nin 71 Evler-Şehir Hastanesi-75.Yıl Mahallesi arasında hızla devam eden tramvay hattı çalışmalarında kimliği belirsiz kişilerce enerji nakil kablolarına zarar verilerek, bir kısım kablo çalındı.
Hatlara enerji verilmeye başlandığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan hırsızlıkların can kaybına yol açabileceğini belirterek bu kişileri uyardı.
Şehrin 2 ayrı noktasında tramvay hattı çalışmalarına hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar sırasında canını tehlikeye atarak malzeme hırsızlığı yapanları uyardı. Emniyet birimlerinin de konuyla yakından ilgilendiğini belirten yetkililer, 3 kilometrelik Şehir Hastanesi hattında enerji nakil kablolarının bir kısmının çalındığını, bir kısmına da zarar verildiğini belirttiler. Yetkililer çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğinden hatta enerji verildiğini ve bu tür girişimlerin can kaybına yol açabileceğini belirttiler.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:48 Kaynak: Bültenler
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