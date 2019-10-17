Son Dakika Haberleri: Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar
Son Dakika Güncel Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar

Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar

2 saat önce

Kocaeli'de, hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan 3 kadın şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar, System.String[]

Kocaeli'de, hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan 3 kadın şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dilovası ilçesinde bir evin boş olan alt katından gelen sesler üzerine aşağı inen M.A, 3 kadını hırsızlık yaparken yakaladı.

Zanlıların dışarı çıkmasına engel olan ev sahibi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, M.Ş. (23), Y.G. (24) ve F.T'yi (32) gözaltına aldı.

Emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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