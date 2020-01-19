Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Geyve ilçesine bağlı Doğançay Köprübaşı Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da ikamet eden ev sahibi Ş.R.'ya ait 2 katlı evin içerisinde el feneri ile dolaşıldığını ve evin bahçesinden ikinci katın penceresine tahta merdiven kurularak girildiğini gören jandarma ekipleri, hırsızın kullandığı merdivenden eve girdi. Jandarma ekipleri şüpheli Ü.D.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde evden çaldığı 1 adet kuru sıkı tabanca ve 40 adet fişek çıktı. Hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:37 Kaynak: İHA
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