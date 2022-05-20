Hırsızlık yaparken yakalanan 4 zanlının üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Hırsızlık yaparken yakalanan 4 zanlının üzerinde uyuşturucu çıktı

20.05.2022 16:23
Hırsızlık yaparken yakalanan 4 zanlının üzerinde uyuşturucu çıktı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde girdikleri bir fabrikada hırsızlık yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde girdikleri bir fabrikada hırsızlık yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kutangölü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlıların yapılan üst aramasında 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan F.A., B.G., E.A. ve Ş.D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yaparken yakalanan 4 zanlının üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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