Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı

21.03.2022 13:13
Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı

Elazığ'da bir eve giren hırsızlık zanlısı mahalleli tarafından yakalandı.

Elazığ'da bir eve giren hırsızlık zanlısı mahalleli tarafından yakalandı. Zanlıyı mahallelinin linç girişiminden jandarma kurtardı.

Olay, Kovancılar ilçesi Yazıbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olan bir evde fenerin yandığını gören çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek jandarmaya bilgi verdi. Hırsızın silahlı olma ihtimaline karşı eve girmeyen köy halkı, jandarmanın gelmesini bekledi. Jandarma, hırsızın teslim olması üzerine araca götürürken, köylüler zanlıyı linç etmek istedi. Araca alınan hırsızlık zanlısı olay yerinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı
Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı

YORUMLAR
500

Kovancılar, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:22:58. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement