Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler - Son Dakika

Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler

6 saat önce

KONYA'da, 10 bin lira değerinde eşyaları çalarken yakalanan Abdulhaluk S. (28) ve Refik K. (38), ilk ifadelerinde, boş olduğunu fark ettikleri eve soğuk hava nedeniyle üşüdükleri için girdiklerini, burada yatmayı düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.

Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler, System.String[]

KONYA'da, 10 bin lira değerinde eşyaları çalarken yakalanan Abdulhaluk S. (28) ve Refik K. (38), ilk ifadelerinde, boş olduğunu fark ettikleri eve soğuk hava nedeniyle üşüdükleri için girdiklerini, burada yatmayı düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Zafer Mahallesi Gazenfer Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Çevredekiler, bir süredir boş olan evin bahçe duvarından atlayan 2 kişinin kapı camını kırıp içeri girdiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Abdulhaluk S. ile Refik K.'yi evdeki yaklaşık 10 bin lira değerinde olan ut, kanun, halı ve çeşitli eşyaları çalarken yakaladı. Poliste 3 suç kaydı bulunan Abdulhaluk S. ile 18 kaydı bulunan Refik K., gözaltına alındı.

Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadelerinde, evin boş olduğunu fark ettiklerini, soğuk hava nedeniyle üşüdüklerini, ısınmak ve yatmak için eve girdiklerini öne sürdü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

?


Zafer Mahallesi, Polis, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suçüstü yakalanan hırsızlar, eve soğuktan korunmak için girdiklerini söylediler
11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, otobüste böyle yakalandı Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu

Son Dakika Haberleri
18:50 Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
18:50 Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Turan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
18:46 Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası... - Son Dakika
18:45 Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
18:45 Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:52:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]