Hırsızlık yaparken yakalanınca 'Seni polise şikayet edeceğim' dedi - Son Dakika

Hırsızlık yaparken yakalanınca 'Seni polise şikayet edeceğim' dedi

01.11.2020 00:21
Hırsızlık yaparken yakalanınca 'Seni polise şikayet edeceğim' dedi, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, halk otobüsünde madeni paraları çalan hırsız, şoför tarafından yakalanınca darp edilerek dışarı atıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, halk otobüsünde madeni paraları çalan hırsız, şoför tarafından yakalanınca darp edilerek dışarı atıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızın Sever'e yönelik, 'Seni polise şikayet edeceğim' demesi dikkat çekti.Ereğli ilçesinde durakta bekleyen İsmail Sever'e ait halk otobüsünde bir kişi yolcu olarak bindi. Sürücünün olmadığını gören şüpheli, sürücü koltuğuna oturarak madeni paraları almaya başladı. Bu sırada otobüse gelen İsmail Sever şüpheliyi suçüstü yakaladı. İsmi öğrenilemeyen şüpheliyi darp ederek araçtan indiren Sever, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Şüpheli kişi polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi, darp edildiği sırada Sever'e, 'Seni polise şikayet edeceğim' demesi ise dikkat çekti.


İsmail Sever, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık yaparken yakalanınca 'Seni polise şikayet edeceğim' dedi - Son Dakika


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