Son dakika... Hırsızlık yapıp ardından marketten alışveriş yapan şüpheli kamerada - Son Dakika

Beşiktaş 'ta evden hırsızlık yapan üç şüpheliden biri polis tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlığın ardından markete girip alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Mahallesi, Abdulhakmolla Sokakta bulunan evde 13 Eylül Pazar günü meydana geldi. Üç şüpheli girdikleri evden üç adet dizüstü bilgisayar çaldı. Evine hırsız giren C.K.'nın ihbarının ardından polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği Recep A.(25)'i 16 Eylül Çarşamba günü yakaladı. Şubeye getirilen Recep A.'nın 7 adet suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli mahkemeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer iki şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yapmak için girecekleri eve yürüyerek gittikleri ve hırsızlık olayının ardından bir şüphelinin markete girip alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

- İstanbul