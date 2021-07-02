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Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar - Son Dakika

Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar

02.07.2021 12:09

Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar Şüpheliler, emniyet çıkışı polislere "hakkınızı helal edin" dedi Mersin'de bir otomobilin içindeki 21 bin 600 doları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı Şahısların müştekiyi takip etme ve paraları çalma...

Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar

Şüpheliler, emniyet çıkışı polislere "hakkınızı helal edin" dedi

Mersin'de bir otomobilin içindeki 21 bin 600 doları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Şahısların müştekiyi takip etme ve paraları çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, şüphelilerin olaydan sonra Antalya'ya tatile gittiği ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de bir otomobilinin içindeki 21 bin 600 doları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Şahısların müştekiyi takip etme ve paraları çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüphelilerin olaydan sonra Antalya'ya tatile gittiği ortaya çıktı. Tatil dönüşü polise yakalan şahıslar, emniyet çıkışı da söyledikleriyle pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir bankadan 21 bin 600 dolar çeken müşteki H.B.'yi takibe alan 3 kişi, uzun süre vatandaşı takibi bırakmadı. Müştekinin bir petrolden benzin aldığı sırada harekete geçen şahıslar, otomobildeki parayı alarak kayıplara karıştı. Müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların daha öncede aynı yöntemle birçok ilde hırsızlık yapmaktan suç kaydı bulunan H.T., N.Ö. ve K.E. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, şüphelilerin Antalya'dan Adana'ya otobüsle gittiğini belirledi. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde önlem alan ekipler, 3 şüpheyi gözaltına aldı.

Çaldıkları parayla tatile gitmişler

Şahısların yapılan incelemesinde hırsızlık olayından sonra Antalya'ya tatile gittikleri, orada 3 gün tatil yapıp, paraların bir bölümünü harcadıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı polislere "hakkınızı helal edin diyen" şahıslar, "Yaşasın Mersin Emniyeti, Hırsızlık Büro Amirliği. Kral adamlar. Yazıcısından, amirine kadar hepsi kral" ifadelerini kullandılar.

Taş atıp, arabayı durdurmaya çalışmışlar

Öte yandan şahısların müştekiyi takip etme ile paraları çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre elinde çanta ile bankaya gelen müştekiyi, 3 kişi takip ediyor. Daha sonra müşteki paraları çekip, arabaya gelirken, bu sırada bölgede bulunan şüpheliler parayı nereye koyduğuna bakıyorlar. Ardından şüphelilerden biri arabayla bankanın oradan ayrılan müştekinin arabasına taş atıp, durdurmaya çalışırken bu girişiminde başarısız oluyorlar. Yoluna devam eden vatandaşı arabaya takibi sürdüren şüpheliler, benzin almak için petrolde duran müştekinin boşluğundan faydalanarak harekete geçiyor. Önce petrolün içinde çevreyi kontrol eden şahıslar, ardından arabanın ön koltuğundaki çantanın içinde bulunan 21 bin 600 doları alarak, kayıplara karışıyorlar.

Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar
Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar
Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar
Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar
Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar
Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar
Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliği, Antalya, Benzin, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapıp tatile gittiler, dönüşte polise yakalandılar - Son Dakika


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