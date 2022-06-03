Hırsızlık yapmak için banka kapısını zorlayan kadın yakalanınca olay çıkardı: Hepinizden davacı olacağım - Son Dakika
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Hırsızlık yapmak için banka kapısını zorlayan kadın yakalanınca olay çıkardı: Hepinizden davacı olacağım

03.06.2022 14:24

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boşaltılan bir bankanın kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştıkları iddia edilen biri kadın 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kelepçelenen genç kadın uzun süre gözyaşı döktükten sonra, "Hepinizden davacı olacağım" diyerek gazetecileri tehdit etti.

Dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde polis ekiplerinin şüphelenip takibe aldıkları biri kadın 3 kişi, boşaltılmış 3 katlı faal olmayan bir bankanın kapısındaki kilidi kırarak içeri girmek istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Tam bu sırada ekipler, şüphelileri yakaladı. Üzerlerinden hırsızlıkta kullanılan bazı aletler çıkan şüpheliler, kelepçelenip gözaltına alındı. Etrafta inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilere ait bir bisikleti de muhafaza altına aldı.

HEM AĞLADI HEM TEHDİT ETTİ

İsmi öğrenilemeyen şüphelilerden genç bir kadın ise, polisin sözlü sorgusu sırasında uzun süre gözyaşı döktü. Gazetecilerin kendisini görüntülemesine 'hepinizden davacı olacağım' diyerek tepki gösteren kadın, ardından diğer şüphelilerle birlikte ekip otosuna bindirildi. Hırsızlık yapmadıklarını savunan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Ekiplerin haber vermesi üzerine bir süre sonra bankanın yetkilisi de olay yerine geldi. Yetkili boşaltılmış binaya girip içeriden bir şeyler alınıp alınmadığını kontrol etti. Tüm olup bitenleri ise çevredeki vatandaşlar caddeden, evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden film izler gibi izledi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapmak için banka kapısını zorlayan kadın yakalanınca olay çıkardı: Hepinizden davacı olacağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık yapmak için banka kapısını zorlayan kadın yakalanınca olay çıkardı: Hepinizden davacı olacağım - Son Dakika
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