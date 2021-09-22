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Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı

22.09.2021 15:19

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çarşaf giyip hırsızlık yapmak isteyen Suriye uyruklu Ahmet El Kasım, girdiği evde cep telefonu çaldıktan sonra uyuyakaldı. Şüpheli, ev sahibinin ihbarıyla gelen polislerce gözaltına alındı.

Akçakale Hürriyet Mahallesi'nde Suriyeli Ahmet El Kasım, gece geç saatlerde fark edilmemek için siyah çarşaf giyip tek katlı bir eve girdi.

UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE UYUMUŞ

Evden cep telefonu çalan şüpheli, iddiaya göre uyuşturucunun etkisiyle uyuyakaldı. Sabah saatlerinde yattıkları çatıdan inen ev sahipleri, odada uyuyan hırsızı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı

Suriyeli, Hürriyet, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı - Son Dakika
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