Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çarşaf giyip hırsızlık yapmak isteyen Suriye uyruklu Ahmet El Kasım, girdiği evde cep telefonu çaldıktan sonra uyuyakaldı. Şüpheli, ev sahibinin ihbarıyla gelen polislerce gözaltına alındı.

Akçakale Hürriyet Mahallesi'nde Suriyeli Ahmet El Kasım, gece geç saatlerde fark edilmemek için siyah çarşaf giyip tek katlı bir eve girdi. UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE UYUMUŞ Evden cep telefonu çalan şüpheli, iddiaya göre uyuşturucunun etkisiyle uyuyakaldı. Sabah saatlerinde yattıkları çatıdan inen ev sahipleri, odada uyuyan hırsızı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

YORUMLAR (1) Tuncay Öter: Şimdi bunlarmı bize kardeş. Göçmenleri getirenler olanları okuyorlarmı acaba? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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