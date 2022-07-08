Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile bakmadan kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile bakmadan kaçtı...O anlar kamerada

08.07.2022 09:21

Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile bakmadan kaçtı.

Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile bakmadan kaçtı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bisikletli şüpheli şahıs, motosikletten hırsızlık yaptığı esnada fark edilince geldiği bisikletle arkasına bile bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletli şüpheli şahıs, bir fabrikanın bahçesinde park halinde duran motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheli, motosikletin çantasından hırsızlık yapmaya çalıştığı anda fabrikada bulunan bir kişi onu fark ederek bağırmaya başladı. Bağırma sesiyle birlikte panik yapan şüpheli geldiği bisiklete binerek arkasına bile bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI; O ANLAR KAMERADA GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI; O ANLAR KAMERADA Metrobüste genç kadının fotoğrafını çekti, fark edilince 'Tamam sileceğim' dedi Metrobüste genç kadının fotoğrafını çekti, fark edilince 'Tamam sileceğim' dedi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile bakmadan kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile bakmadan kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika
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