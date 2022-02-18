Üye Girişi
Hırsızlık yapmak isterken market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Hırsızlık yapmak isterken market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu

18.02.2022 12:20
Hırsızlık yapmak isterken market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu

Gaziantep'te GATEM Toptancılar Sitesi'ne giren bir şüpheli, yol kenarına istiflenen maden suyu kolilerini çalmaya kalkıştı.

Gaziantep'te GATEM Toptancılar Sitesi'ne giren bir şüpheli, yol kenarına istiflenen maden suyu kolilerini çalmaya kalkıştı. Güpegündüz hırsızlık yapmaya çalışan şüphelinin market çalışanlarının elinden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki GATEM Toptancılar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre sitede bulunan bir marketin depo olarak kullanılan arka tarafına otomobille gelen şüpheli güpegündüz hırsızlığa kalkıştı. Arabasını marketin arka tarafına park eden hırsız ilk önce marketin arka kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan hırsız bu defa yol kenarına istiflenen maden suyu kolilerine yöneldi. Maden suyu kolilerini teker teker aracına yüklemeye başlayan hırsız, birkaç dakika sonra market çalışanlarını karşısında görünce büyük şok yaşadı. Kolileri bırakıp aracı çalıştırarak kaçmaya kalkışan hırsız, market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu.

O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızın yaşadığı korku dolu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Market çalışanlarının hırsızı yakalamak için duvara tırmanarak aracın peşinden koşması anbean kameraya yansıdı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500

Şehitkamil, Gaziantep, Market, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapmak isterken market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:33:42. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlık yapmak isterken market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement