Son Dakika Haberleri: Hırsızlık yapmak üzere Sakarya'ya gelen 2 kadın tutuklandı
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Hırsızlık yapmak üzere Sakarya'ya gelen 2 kadın tutuklandı

1 saat önce

Sakarya'da, hırsızlık suçundan çok sayıda aranma kaydı ile hapis cezaları bulunan ve polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA - Sakarya'da, hırsızlık suçundan çok sayıda aranma kaydı ile hapis cezaları bulunan ve polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri hırsızlıkla mücadelede hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ikametlerden hırsızlık yapmak üzere Sakarya'ya gelen bir aracın peşine düşen ekipler şüphelileri herhangi bir suç işleyemeden yakaladı. Araç içerisinde bulunan ve hırsızlık suçundan 14 aranma kaydı ile 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. ve hırsızlık suçundan 13 adet aranma kaydı ile 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin daha önceden Sakarya'da yaşadıkları ve ikametten hırsızlık suçlarından yakalanarak işlem gördükleri bu yüzden de Sakarya'dan ayrılarak başka bir ile taşındıkları öğrenildi. Yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık yapmak üzere Sakarya'ya gelen 2 kadın tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:43 Kaynak: İHA
Sakarya, Polis, 3. Sayfa
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