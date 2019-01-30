Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Yaptı, İhbar Etti Diye Market Sahibini Bıçakladı...dehşet Anları Kamerada

Hırsızlık Yaptı, İhbar Etti Diye Market Sahibini Bıçakladı...dehşet Anları Kamerada

25 dakika önce

Hırsızlık yaptı, ihbar etti diye market sahibini bıçakladı.

Hırsızlık yaptı, ihbar etti diye market sahibini bıçakladı...Dehşet anları kamerada
Hırsızlık yaptı diye fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan market sahibini bıçakla yaraladı, kameraya yakalandı

SAMSUN - Samsun'da, bir şahsın daha önce hırsızlık yaptığı market sahibinin kendisinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı ve polise ihbar ettiği gerekçesiyle bıçakla yaraladığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Hastanebaşı Aile Sağlığı Merkezi karşısındaki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. market işletmecisi İ.S.'nin dükkanından hırsızlık yaptı. Olayın ardından market sahibi İ.S., hırsızlık yaptığı iddiasıyla polise ihbar ettiği F.K.'nin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören F.K., arkadaşı G.Ö ile markete giderek yanında getirdiği bıçakla market sahibi İsmail S.'yi bacağından ve karnından yaraladı. Ağır yaralanan İsmail S. olay yerine sağlık ekiplerinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Serbest kaldılar
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sırada mahallerinin linç girişiminde bulunduğu F.K. ve G.Ö. sorgusu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.K. ve G.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Olayın hem bıçakla yaralama hem de hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, F.K.'nin G.Ö. ile markete giderek kıyafetinin kolundan çıkardığı bıçakla İsmail S.'yi bacağından ve karnından yaraladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca yaşanan olaydan 2 gün önce gerçekleşen hırsızlık anı da görülüyor. F.K.'nin gece geç saatlerde marketin camını taşla kırdığı ve markete girip kasadaki paraları çaldığı da görüntülerde yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Döner ve Köfte Standardında Değişiklik Yapıldı Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 11:58:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Yaptı, İhbar Etti Diye Market Sahibini Bıçakladı...dehşet Anları Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]