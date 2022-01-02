Üye Girişi
Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı - Son Dakika

Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı

02.01.2022 19:36
Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı

AYDIN'ın Söke ilçesinde aynı eve 2 kez hırsızlık amacıyla giren Feyyaz O.(27) iddiaya göre ilkinde çıkarken evin bir bölümünü yaktı; ikinci girisinde ise evde bulduğu telefonu çalan Feyyaz O. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde aynı eve 2 kez hırsızlık amacıyla giren Feyyaz O.(27) iddiaya göre ilkinde çıkarken evin bir bölümünü yaktı; ikinci girisinde ise evde bulduğu telefonu çalan Feyyaz O. gözaltına alındı.

Olay yılbaşı gecesi Yenikent Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Feyyaz O, eve girip hırsızlık yaptıktan sonra çıkarken evin bir bölümünü ateşe verdi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü. Polis, evi yakan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatırken, Feyyaz O., 1 gün sonra aynı eve tekrar girerek bu kez cep telefonunu çaldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Adres tespitinin ardından Feyyaz O, dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Feyyaz O, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Feyyaz O'nun önceden de hırsızlık suçundan kaydının olduğu, 2 hafta önce ise bir minibüsün tekerleklerini kestiği iddia edildi.

Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarında Feyyaz O'nun eve giriş ve çıkış görüntüleri de yer aldı.


Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı
Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı
Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı
Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı
Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı - Son Dakika


Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları bir bir anlattı Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları bir bir anlattı         
19:35
Şeyma Subaşı, sevgilisi ile öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, sevgilisi ile öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı         
19:12
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12

Son Dakika Haberleri
18:35 Köpeklerin toplatılmasına ilişkin Ömür Gedik'ten paylaşım
18:16 Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu
17:47 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boşanmak istediği eşi tarafından dövüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı
17:44 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti
17:43 Kangalların koyunlara saldırdığı an, vatandaş tarafından görüntülendi
17:04 İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek
17:02 Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı
16:53 ABD'de gökten ölü balık yağdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 19:42:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlık yaptığı evi çıkarken yaktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement