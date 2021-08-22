HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİASIYLA BIÇAKLADILAR - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 kişi, motosiklet çaldığı iddiasıyla tartıştıkları kişiyi bıçakla yaraladı. Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında motosiklet çaldığı iddia edilen C.G. ve kendisini kovalayan M.O., T.I. ve H.K. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından C.G. bıçakla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar yaralı genci kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan C.G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.Olay yerinden kaçan şüpheliler ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.