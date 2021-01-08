Hırsızlık yaptığı işyerine tekrar gelince yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı markete tekrar giden şüpheli, bu sefer bir şey çalamadan yakalandı.

Öğrenilen bilgilere göre, Uluönder mahallesindeki bir marketten daha önceki gelişinde 36,95 TL değerindeki antepfıstığı paketini çalan şüpheli, 21 Aralık 2020'de tekrar markete geldi. Marketteki çalışan, şüpheliyi daha önceki olaydan tanıdı ve polise haber verdi.

Daha önceki hırsızlığını kabul eden şüpheli gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR